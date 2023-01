'Gran hermano 2022': Estos son los nuevos nominados de la semana

Gran hermano 2022 vivió su primera placa de nominados del año. Cuatro participantes se encuentran en capilla, aunque uno de ellos podría ser salvado por Nacho, quien ganó la competencia del líder.

El reality de convivencia atraviesa su 11° gala y cada vez hay más sorpresas en la estrategia que utilizan los concursantes para quedarse.

'Gran hermano 2022': Conoce los nominados de esta semana

El último miércoles se anunció a los nominados de la semana. La placa quedó conformada por Alexis con 10 votos, Agustín con 8 votos, Ariel con 6 votos y Lucila ‘La Tora’ con 5 votos. De los cuatro concursantes, solo uno saldrá bien librado por la voluntad de Nacho, quien se convirtió en el líder de la semana.

Asimismo, Santiago del Moro informó que Daniela utilizó la nominación espontánea contra Alexis y Maxi.

“Mis primeros tres votos son para el Conejo, los motivos son que sentí que jugó mucho conmigo y con la cabeza de Thiago. No me gustó nada. Dijo muchas cosas feas sobre mí. No juega lindo, les llena la cabeza a otras personas. Mis otros dos puntos son para Maxi, es por juego y me gustaría que pruebe una placa. A ver cómo le va”, se le escucha decir a la participante en el confesionario de Gran hermano 2022.

'Gran hermano 2022': ¿A quién salvará Nacho?

Los seguidores de Gran hermano 2022 viven cada uno de los momentos en el reality y han empezado a especular a quién salvará Nacho. Muchos aseguran que escogerá a La Tora debido a que mantiene un vínculo amoroso con ella.

Sin embargo, en el juego nada está dicho. La eliminación de Coti obligó a muchos a cambiar de estrategia. Uno ejemplo claro ocurrió con Alexis y Maxi, quienes se aliaron más con la salida de Coti para direccionar su plan.

Solo queda esperar qué decisión tomará el actual líder de la semana.

