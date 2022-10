‘Gran hermano 2022’: participantes sospechan que uno de ellos esconde un celular

En el programa emitido el día de ayer de Gran hermano 2022 hubo bastante polémica, tanto para los integrantes de la casa y como para los usuarios en redes sociales. Y es que sospecha que uno de los Hermanos tiene un celular escondido en la mansión.

Sospecha de que hay un celular en la casa

Toda esta especulación comienza porque, en una conversación entre los integrantes, se comenzó a hablar sobre la hora y -de pronto- uno de ellos respondió la hora exacta y comentó que lo sabía por “el celular”, comentario que no se sabe si fue chiste o si es verdad.

“Yo me acuerdo. Fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las siete y estaba claro”, indicó María Laura durante la cena que compartía con todos. Sin embargo, a nadie le causó risa y prefirieron omitir sus comentarios.

Por otro lado, existe la ligera sospecha de que el tiktoker Tomás Holder sea quien tenga el celular en la casa. El popular creador de contenido recibió visitas antes de su ingreso a la casa y la cámara captó que una de las personas le metió algo al bolsillo, pero no se sabe qué fue en realidad.

Tomas Holder fue el principal sospechoso

Y es que Tomás vive de las redes sociales, por lo que quedarse sin contenido sería como dejar de trabajar. Por esta razón, algunos piensas que podría ser él quien tenga el celular. Es por eso que, cuando estuvo en el confesionario, el dueño de la casa le pidió que se revise sus bolsillos en frente de las cámaras.

“Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le pidió a Tomás. Cuando él comenzó a ver, se dio cuenta que tenía una carta y ningún celular.

Al ver que no tenía nada, el dueño de la casa le dijo lo siguiente: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”. El participante aprovechó el momento para brindarle unas palabras muy emotivas a su mamá y le indicó que cuando todo esto acabara, se volverían a reencontrar.