‘Gran hermano 2022’: Romina fue sancionada por adelantar su voto y cuatro participantes fueron nominados

Este miércoles 8 de febrero, se llevó a cabo la gala de nominación de Gran hermano. A pocas semanas de la ronda final, los ochos participantes que continúan en la competencia compartieron su voto. Uno de los nominados deberá abandonar la casa más famosa del país el próximo domingo.

Nacho realizó la espontánea

Nacho Castañares trajo de regreso la nominación espontánea y sus votos fueron determinante para formar la placa final. “Para cuidarme, que no me la hagan a mí ni a los que no quiero que se vayan”, explicó antes de darle tres puntos a Camila.

Los otros dos puntos fueron para Alfa, con quien lleva una buena relación. “Me duele, pero cada vez se complica más el juego y, a nivel estrategia, podría quedar una placa interesante”, mencionó.

Finalmente, la placa estuvo conformada por Camila, quien recibió 8 votos. En segundo lugar, estuvo Lucila con siete, Walter con la misma cantidad y -finalmente- Romina con tres.

Romina fue sancionada por ‘voto cantado’

En esta gala de nominación, la sorpresa estuvo protagonizada por Romina Uhrig. En los últimos días, la exdiputada tuvo un enfrentamiento con Alfa, que la llevó a nominarlo. Según comentó a sus compañeros, previo a la gala, soñó con su hermana y fue esta quien le pidió que votara contra el sexagenario.

“La última pelea fue muy fuerte y tocó lo que más me duele. Yo siempre estuve con él, aunque me puso la casa en contra, y él mostró últimamente un carácter muy fuerte, sin filtro, y en la última pelea dijo lo que pensaba. Siento que no me quiere”, comentó antes de darle sus votos.

Sin embargo, Gran hermano decidió anular su nominación por voto cantado. “Atención, por favor, he advertido que una persona de la casa, previo al proceso de nominación hizo explícita su intención de voto hacia un compañero, algo que finalmente se concretó esta noche en el confesionario. Como todos saben esto constituye una falta al reglamento y es motivo de sanción. Por lo tanto, decidí anular ese voto”, explicó la voz en off.