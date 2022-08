Harry Styles firma contrato millonario con Marvel

El cantante Harry Styles volverá a la pantalla grande de la mano de Marvel Studios, pues acaba de firmar un contrato multimillonario por 100 millones de dólares para interpretar al recordado Eros, hermano de Thannos.

Medios de comunicación afirman que la empresa estadounidense de entretenimiento estuvo en negociaciones con el artista por más de un año, para protagonizar, nada más y nada menos, que, hasta cinco películas, pues aseguran que será un todo éxito por tratarse de la estrella pop británica más famosa del siglo XXI.

"Harry tiene el toque de Midas y será un gran reto atraer a diferentes grupos demográficos y mostrar su talento a los mayores fanáticos de los cómics. Ciertamente para él, el trato es enorme. El dinero sobre la mesa para que apareciera en una película en solitario de Starfox sería astronómico. Y por supuesto con cada película, los salarios suben”, acotó la fuente.

Cabe recordar, que no es la primera vez que el intérprete de “As It Was” participa en un film ya que debutó como superhéroe en una pequeña escena post créditos de la cinta ‘Eternals’, película que forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel dirigida por Chloé Zhao.