Hermano de John Kelvin arremete contra Karla Tarazona: “Cuando estuviste con él, parabas metida en la casa”

Luego que Karla Tarazona criticara duramente a John Kelvin por su aparición mediática y por la supuesta relación que habría iniciado con Alejandra Acha, el hermano del cumbiambero, Jorge Sarmiento, salió a responderle a la conductora de D’Mañana y le recordó el romance que tuvo con el cantante en su época de juventud.

Hermano de John Kelvin defiende a cantante de Karla Tarazona

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Sarmiento, arremetió contra Karla Tarazona recalcando que solo hablaba de John Kelvin porque le deba rating.

“Veo que Karla Tarazona y el tal Kurt le dan con palo a John e incitan al odio y hasta hacen llamado a los empresarios para que no lo contraten. Hace semanas dijeron que no hablarían más pero como les da rating, no pueden dejar de hablar de él”, sostuvo.

Sarmiento criticó también que Tarazona haya dicho que la supuesta nueva saliente de Kelvin, Alejandra Acha, podría terminar como Dalia Durán; es decir, denunciándolo en unos meses por agresión.

“Para Karla Tarazona, tú lo conociste muy bien cuando estuviste con él en tu juventud y parabas metida en la casa de Atahualpa. ¿Alguna vez mi hermano fue agresivo? Hasta parabas llevando pizza”, escribió el hombre en sus historias.

Asimismo, indicó que Kurt estaba dolido porque no pudo entrar en el círculo social de su hermano.

Karla Tarazona responde a hermano de John Kelvin

Karla Tarazona no se quedó callada y dejó en claro que no se perdió nada de la amistad de la familia de su ex. Asimismo, confirmó que tuvo un romance con John Kelvin cuando tenía 18 años y no eran conocidos, pero que solo duró unos dos meses.

La conductora de D’ Mañana agradeció que la relación con el cumbiambero no haya trascendido.

“Gracias a Dios que me lo sacaron del camino, porque si no hubiera terminado como Dalia (…) El hecho que yo haya conocido a alguien no significa que vaya hacer una alcahueta y tenga que hablar bien de él después de lo que hizo”, puntualizó.