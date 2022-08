Hija de Madonna debuta como cantante con su canción ‘Lock&Key’

Lourdes María León, hija de la reconocida cantante Madonna, ha sido noticia esta semana luego de lanzar su primer tema como cantante. Su sencillo, titulado ‘Lock&Key’, ha causado sensación desde el estreno por el sonido parecido que utilizó su madre en sus inicios.

El debut ha sido toda una sorpresa, pues hace un tiempo aseguró que no tenía una meta profesional fija y no estaba interesada en hacer música. Hasta el momento, ‘Lolahol’ -coo se hace llamar- se ha enfocado en su carrera como modelo y siendo imagen de Versace, Marc Jacobs y otras marcas de lujo.

La canción de la hija de Madonna

Su canción debut ‘Lock&Key’ (llave y cerradura en español), fue estrenada el 24 de agosto. Fue producida por Eartheater, conocida por sus sonidos electrónicos y urbanos.

Asimismo, se ha lanzado un videoclip que fue coreografiado por ella misma. Cabe decir que ella también es bailarina. En el video, se puede ver a la hija de Madonna salir de una concha en la playa, usando un bikini y bailando a la orilla del mar. El video tiene un estilo y estética muy parecida a Madonna en sus inicios.

Hija de Madonna habla sobre su carrera

Lourdes León es la hija de Madonna con el entrenador cubano Carlos León. Es reconocida por su indudable estilo y sus trabajos para diferentes campañas publicitarias de moda. Aunque muchos no lo crean, la hija de Madonna ha mencionado en varias oportunidades que es una persona muy reservada y quiere mantenerse así.

“He sido juzgada desde muy joven, pero creo que la privacidad es la razón por la que pude mantener mi juicio sobre mí y no encontrarme en un manicomio”, dijo durante una entrevista, “Quiero averiguar quién diablos soy antes de dejar que alguien más intente decirme quién soy, ¿sabes?”, agregó.

Además, también habló sobre su carrera como artista. Lourdes aseguró que, a diferencia de su madre, ella no tiene una meta profesional específica y quiere seguir experimentando con el modelaje y el baile. Sin embargo, dijo que no tenía interés en actuar o hacer música.

“Honestamente, los actores realmente me molestan y no puedo estar cerca de ellos. En cuanto a la música, puedo cantar. Simplemente no me importa. Tal vez esté demasiado cerca de casa”, explicó.