'House of the Dragon', capítulo 4: hora de estreno

'House of the Dragon' se ha posicionado como una de las series favoritas de los fanáticos de las historias medievales y muchos están llegando a pensar que superará a 'Game of Thrones.

Este domingo, en el capítulo 4, las cosas se pondrán interesantes. En el episodio anterior, Viserys Targaryen se encontraba en conflicto luego de que algunos señores presionaran para que su hijo Aegon II sea nombrado como heredero del Trono de Hierro. Sin embargo, después de discutir con su hija Rhaenyra, le juró que no la iba a cambiar de opinión y que ella seguiría siendo su sucesora.

Por otro lado, se mostró el enfrentamiento de los Peldaños de Piedra, donde Daemon y los Velaryon combatieron contra la Triarquía y su capitán, Craghas Drahar. La batalla terminó con la victoria del príncipe Targaryen.

¿Dónde ver el capítulo 4 de 'House of the Dragon'?

El capítulo 4 de 'House of the Dragon', titulado Rey del Mar Angosto, se estrenará el domingo 11 de septiembre en HBO Max.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de House of the Dragon'?

'“House of the Dragon', al igua que Game of Thorne', se estrena todos los domingos, dependiendo del país en donde te encuentres.

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador : 8 p.m. 11 de septiembre

: 8 p.m. 11 de septiembre Venezuela y Bolivia : 9 p.m. del 11 de septiembre

: 9 p.m. del 11 de septiembre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 11 de septiembre