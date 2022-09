Influencer se operó 32 veces para parecerse a Jimin de BTS

Oli London se obsesionó con su ídolo surcoreano, Jimin de BTS e intentó “cambiar de raza”. El influencer se realizó 32 cirugías estéticas para parecerse al artista asiático. Esto generó polémica entre los fanáticos y el resto de la comunidad asiática, pues lo acusaron de racismo.

Gastó 250 mil dólares

El creador de contenido estadounidense se realizó múltiples cirugías en la cara, incluyendo nariz y ojos para tener una apariencia similar al del cantante. Incluso, llegó a pensar en realizarse una reducción de genitales, ya que considera que en Corea los hombres tienen el miembro más pequeño.

“Me trollean todo el tiempo. La gente dice: ‘Oh, no puedes ser coreano. No eres 100 por ciento coreano’, y yo solo quiero ser 100 por ciento coreano. Con la reducción, seré un coreano promedio”, declaró London meses atrás.

Asimismo recalcó que todas sus operaciones le habrían costado la exorbitante suma de 250 mil dólares.

Cabe recalcar, que el joven afirmó que antes de sus operaciones tenia baja autoestima, pero todo cambió, al conocer el amor con el integrante de BTS.

“He luchado por mi identidad. Desde que era un adolescente he sido víctima de matoneo constante por mi apariencia. La gente me ha llamado como un animal -un cerdo o un elefante- por el tamaño de mi nariz. Hasta me han dicho ‘Shrek’”, acotó.

Fue acusado de racismo

Luego de su transformación, el influencer se volvió muy popular en redes sociales y actualmente cuenta con 667 mil seguidores en Instagram y de 63,500 mil suscriptores en su canal de Youtube. En estas redes sociales, el joven ha publicado imágenes y videos de su radical cambio estético, así como también, clips en donde se le aprecia bailando e imitando al cantante.

Generó gran polémica entre los internautas y en especial entre los fans de K-pop por usar una expresión considerada racista, al aseverar que se identificaba como “transracial”, por querer cambiar su raza.

Luego de pasar por terapia y reflexionar sobre sus acciones, London decidió pedir disculpas al artista y a la comunidad asiática.

“Quiero ser una mejor persona. Quiero pedirle disculpas a la comunidad asiática y a Jinni -no sabes cuánto te amo…. Ahora estoy siendo feliz, positivo y seguro. Lo siento por mis acciones pasadas, me identifico como coreano -eso no cambiará-, pero quiero pedirle disculpas a cada miembro de la comunidad asiática que me mal entendió y vio mi obsesión con Jimin”, mencionó en su video de Youtube.