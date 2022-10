Íñigo Onieva a Tamara Falcó tras reconocer infidelidad: "Perdón. Estoy destrozado por engañarte y hacerte daño"

A dos semanas de la difusión de unos videos en los que se ve a Íñigo Onieva besar a una mujer desconocida, el diseñador de coches reconoció haberle sido infiel a su exprometida Tamara Falcó.

A su entrada a un restaurante ubicado en el centro de Madrid acompañado de su familia, el exprometido de la socialité le pidió perdón a su expareja y aseguró estar arrepentido y muy afectado por la repercusión mediática de su infidelidad.

“Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado. Si ya es dura una ruptura, con esta repercusión mediática lo es más”, expresó Onieva.

Asimismo, el joven pidió respeto para él y su familia, pues se encuentra atravesando un momento difícil tras la cancelación de su compromiso 48 horas después del anuncio.

“Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, hermana, mis hermanos... Me han mostrado su apoyo incondicional en este momento tan difícil”, agregó el diseñador, quien se encontraba acompañado de sus hermanos, madre y abuela.

“Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo que ocurrió y que sufran este acoso día sí, día también. No se lo merecen. Solo quiero vivir mi vida con normalidad. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia”, agregó.

Íñigo Onieva niega rumores de celebración tras ruptura con Tamara Falcó

Asimismo, Íñigo Onieva negó los rumores que señalaban que había salido de fiesta con un grupo de amigos para celebrar la cancelación de su compromiso con Tamara Falcó.

“No tengo nada que celebrar, no he ido de fiesta. Solo quiero volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una manera tan llevadera. Solo quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solo personas que cometen errores”, finalizó.