Isabel Díaz Ayuso habló sobre su 'perreo' con la cantante Anitta

El pasado viernes se celebró la gala de Los 40 Music Awards en el Palacio Deportivo de la Comunidad de Madrid. En dicho evento se vivió uno de los momentos más virales de toda la noche cuando la cantante Anitta se animó a perrearle a Isabel Díaz Ayuso.

Lee también: Anitta perrea a presidenta de la Comunidad de Madrid EN VIVO y genera escándalo en España [VIDEO].

Ante este tema, la política no dudó en salir en el programa de Ana Rosa para hablar sobre la pasada situación que vivió en las premiaciones, pues las redes sociales se vieron inmersas en toda clase de comentarios.

Ayuso cuenta todo

El show que se robó la noche de Los 40 Music Awards fue definitivamente cuando la artista brasileña Anitta comenzó a perrearle a la política del PP mientras cantaba uno de sus mayores éxitos 'Envolver'. Pero no solo eso, la danza fue devuelta por Ayuso desde su silla, donde se le podía ver que estaba alegre, lo que provocó que muchas personas quedaran sorprendidas ante su peculiar reacción.

Es por ello que Isabel se presentó al espacio televisivo conducido por Ana Rosa para charlar un poco sobre su campaña de cara a las elecciones del siguiente año, pero más que nada, para detallar sobre su baile con la artista en la gala.

Lee también: Tomás Roncero y la vez que Gerard Piqué lo metió al grupo de WhatsApp del Barcelona.

En el programa de la cadena española Telecinco, la mandataria relató cómo se sintió durante el baile: "Me sentía como Paco Martínez Soria cuando llegó a la Gran Vía, no sabía dónde mirar". Minutos más tarde, la mujer aclaró que le faltaba ir un poco más al gym para poder perrear: "Tengo que ir más al gimnasio, me cunde poco".

Pero algo que no muchos se dieron cuenta, es que ambas comenzaron a seguirse en Instagram. Muchos usuarios comenzaron a especular un posible romance entre ellas, aunque eso no parecer ser el caso.