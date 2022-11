Israel explota contra Steisy en ‘Pesadilla en el paraíso:’ “Eres una lianta y muy mala persona”

La amistad que unía a Steisy e Israel Arroyo terminó. Los desencuentros entre los concursantes del reality show llegaron a un punto crítico a tal punto que protagonizaron una acalorada pelea que asustó a sus compañeros en Pesadilla en el paraíso.

‘Pesadilla en el paraíso:’ Steisy arremete contra Israel y este la tilda de “mala persona”

El enfrentamiento entre Israel y Steisy se dio luego de que la concursante le reclamara efusivamente su falta de apoyo en las tareas domésticas de la granja.

Según la concursante, Arroyo no ha estado cumpliendo con el equipo de Pesadilla en el paraíso y eso le molestó demasiado.

"Isra, ahora hablas de estrategia, venga que te está esperando Lucía. A fregar, que friegues, que los cerdos son más limpios que tú. ¿Quién te va a contratar a ti? Si eres más flojo…A mí me daría vergüenza que me dijeran que tengo que hacer mi trabajo", le reprochó.

Israel no se quedó callado y respondió el ataque diciéndole que era una terrible persona y que nadie la aguantaba. "Mala persona, que eres muy mala persona, tienes a todo el mundo loco. Eres una peleona y una lianta. Esta todo el mundo hasta los huevos de ti", señaló.

“Mala persona tú que engañas a los demás”, le refutó la joven.





‘Pesadilla en el paraíso:’ granjeros trataron de calmar los ánimos

Los gritos acalorados entre Steisy e Israel Arroyo alertaron al resto de granjeros, quienes procedieron a separarlos e intentarlos calmarlos. Sin embargo, ninguno dio su brazo a torcer y se mostraron enfadados y firmes en tener la razón.

“No le digas eso Steisy”, le aconsejaron, pero la extronista alegó que estaba harta de Israel. De igual manera, Arroyo tardó en tranquilizarse tras retirarse del lugar de la pelea.

“No me da la gana que se invente una historia de mentira porque yo me puedo inventar una de ella, no me da la gana ni por 100 mil euros”, gritaba alterado Israel a otras de sus compañeras de Pesadilla en el paraíso.