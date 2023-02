‘J-Hope in the box’: conoce por dónde ver el documental de ‘Hobi’ de BTS

BTS sigue siendo tendencia a pesar de que sus integrantes hayan pausado su carrera musical. La banda coreana ha vuelto a acaparar las portadas por el estreno de una producción sobre un integrante.

Se trata de una nueva producción audiovisual sobre J-Hope. El documental, llamado J-Hope in the box, mostrará el desafío que tuvo el cantante cuando sacó su álbum como solista. La historia abarcará desde las semanas previas al lanzamiento, hasta la organización de la fiesta para su estreno.

¿Cuándo se estrena el documental de J-Hope?

HYBE y Disney Plus fueron los encargados de la producción de J-Hope in the box. El documental fue lanzado este 17 de febrero en la popular plataforma de Disney.

¿Por dónde ver "J-Hope in the box"?

Hay dos maneras de ver J-Hope in the box. La primera es mediante la plataforma de streaming Disney Plus. El estreno por este medio es el 17 de febrero en los horarios ya mencionados. La segunda forma será en formato VOD, que estará disponible en Weverse y cuya plataforma es HYBE. El costo para poder adquirir este servicio exclusivo es de 22 dólares.