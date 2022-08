Jamila Dahabreh sobre Álvaro Paz de la Barra: “Hace dos semanas decía que me amaba”

Jamila Dahabreh salió a confirmar la noche de ayer en el programa ‘Magaly Tv: La Firme’ que tuvo romance con el político Álvaro Paz de la Barra, además reveló algunos detalles de cómo inició su relación y cómo le pidió que fuera su enamorada.

Asegura que fue su enamorada

Aunque no mostró públicamente pruebas de su relación, la diseñadora le habría mostrado algunas fotografías a la periodista de espectáculos, en donde salen en salidas y besándose.

“Hasta hace dos semanas me decía que me amaba”, afirmó Dahabreh.

De igual manera, recalcó que conoció al alcalde del distrito de la Molina en la época que tuvo problemas con su exesposa Sofía Franco, pero eso no fue todo, pues él le habría presentado un documento que señalaba que se iba a separar próximamente.

“Había pasado poco tiempo del problema que tuvo, yo lo conozco una semana después. Conocí a un hombre triste, deprimido, que era víctima, es lo que me hizo creer. Yo lo veía indefenso, era súper romántico conmigo, me pidió que seamos enamorados de rodillas en la playa”, afirmó la también modelo.

Por otro lado, aseguró que su relación era formal, pues él le presentó a su familia y ella a su pequeña hija.

Él me presentó a su familia y les agradezco porque me abrieron las puertas de su casa, comprometí a mi hija, que nunca le había presentado a nadie y esas cosas son las que me molestan, porque nos comprometimos mucho familiarmente”, acotó la diseñadora.

Niega relación

Mientras Dahabreh era entrevistada en el programa, una fuente cercana al alcalde le envió un mensaje a Magaly Medina para negar cualquier vínculo entre ellos.

“Ella es más amiga de su hermana. Y efectivamente como dice Magaly, nunca fue una relación, ella vive de esto, siempre supimos, nunca estuvieron públicamente porque no tuvieron una relación. Ella era de su entorno por su hermana. Álvaro está solo desde un año y medio desde que se separó de Sofía, porque él quería que todo acabe bien por su hijo”, escribió la fuente.