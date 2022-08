Jazmín Pinedo se indigna con integrante de 'La Charanga Habanera'.

Jazmín Pinedo el día de ayer llegó tarde al set de “+Espectáculos”, programa que conduce todas las mañanas junto a Choca Mandros, debido a que se encontraba entrevistando a la cantante argentina Tini. Pero lo que nunca imaginó, fue que él le llamaría la atención en vivo y en directo, llevándola así a protagonizar un tenso momento con uno de los integrantes un reconocido grupo musical.

El bochornoso hecho sucedió en la última edición del magazine de América TV que tenía como invitados a la agrupación cubana ‘La Charanga Habanera’.

Uno de los cantantes, no tuvo la mejor idea, que hacerle una graciosa pregunta a la popular chinita: "¿Tú eres tóxica?", esta interrogante no fue muy bien tomada por Pinedo.

La ex chica reality no dudó en responder sin pelos en la lengua y de manera tajante, lo que dejó algo sorprendido al joven artista: "Ay mi amor, no, yo soy cero tóxica", expresó.

Sin embargo, el salsero no le creyó y atinó a preguntarle: "¿De verdad?", interrogante que respondió de manera afirmativa.

Tras notar la incomodidad de la modelo, el conductor decidió intervenir y darle pase al grupo musical quienes muy gustosos procedieron a cantar uno de sus sencillos.

Recibió sorpresa de sus fans



Este 19 de agosto es su cumpleaños, por lo que su club de fans decidió sorprenderla por adelantado.

La ‘Chinita’ reveló haberse reunido con sus seguidores después de mucho tiempo, a raíz de la pandemia que nos aqueja a nivel mundial.

La celebración se llevó a cabo en la casa de una de las seguidoras, en donde la esperaron con muchos regalos y una cena.

Ella quedó totalmente sorprendida y no le alcanzaron las palabras para agradecer tremendo gesto.

"Gracias por dejarme entrar a sus casas, a sus vidas. Gracias por el apoyo todos estos años. Siempre es un placer darme el espacio para compartir con ustedes que me han dado tanto. Me encantó verlas.", fue su mensaje.