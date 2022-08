Jennette McCurdy: "Sentía celos de Ariana Grande"

Jennette McCurdy y Ariana Grande eran protagonistas y amigas de la serie ‘Sam y Cat’, o eso es lo que creíamos. De acuerdo a confesiones de McCurdy, publicadas en su libro ‘I'm Glad My Mom Died’, ella sentía celos de la también cantante por los priviliegios que tenía durante las grabaciones.

¿Cómo nace la rivalidad entre Jennette McCurdy y Ariana Grande?

"La semana en la que me dijeron que Ariana no estaría en la serie y que justificarían su ausencia en los episodios fingiendo que su personaje estaba encerrado en una caja. Pensé: '¿Estás bromeando?, ¿bromeando en serio?,¿así que tengo que rechazar películas mientras Ariana está afuera cantando en los Billboard Music Awards? Que se jod* eso”, contó Jennette McCurdy.

Sin embargo, ese no era el único problema. La joven actriz también afirmó que sus celos venían por la cantidad de artista que Ariana Grande conocía. "Ariana entró silbando de emoción porque había pasado la noche anterior jugando en la casa de Tom Hanks. Ese fue el momento en que me quebré. No podía soportarlo más. Actuaciones musicales y portadas de revistas... lo que sea, lo superaré. Pero, ¿jugar de forma familiar en el National Treasure, la casa de Tom Hanks, dos veces ganador del Premio de la Academia y seis veces nominado? No podía soportarlo", explica la actriz en su libro.

Jennette McCurdy le recomendó leer su libro a Ariana Grande

Felizmente, McCurdy dejó de lado la enemistad. Es más, le ha pedido a la cantante que leyera su lbro: "No sé si ella leerá el libro o no, pero creo que es una lectura realmente entretenida independientemente de quién sea, así que espero que lo haga", indicó en una entrevista para el programa 'Nightline' de la 'abc'.