Jennifer Lopez enciende las redes sociales con sensual conjunto de lencería

Jennifer Lopez es una de las cantantes y actrices más famosas del mundo. Su nombre es sinónimo de éxito y trabajo, pero también de belleza y sensualidad. A sus 53 años, la esposa de Ben Affleck encendió las redes con fotos en lencería.

Jennifer Lopez sorprende con fotos en lencería

La cantante de "On the floor" mostró a través de sus redes sociales que los años no pasan por ella, tal y como se aprecia en su última sesión de fotos para la exclusiva marca de lencería Intimissimi.

Lopez quiso compartir con sus seguidores su nueva colección de ropa interior. Las imágenes encendieron las redes debido a su tonificada silueta cubierta con un conjunto de lencería rosa con encaje blanco.

En otras imágenes, se la puede ver acostada en la cama con una angelical sonrisa y una pose que resalta su pronunciado escote.

Jennifer Lopez contenta por colaboración con marca femenina

Jennifer Lopez anunció orgullosa que es embajadora de la marca italiana Intimissimi. La cantante es conocida por su sensualidad, por lo que busca que -con esta colaboración- otras mujeres se sientan de la misma manera.

“La lencería es una parte importante de mi vida diaria y siempre he buscado prendas de calidad que se adapten a mi estilo de vida activo y sofisticado”, dijo a través de un comunicado de prensa. “Estoy orgullosa de esta colección y espero que las mujeres de todo el mundo puedan encontrar en ella una forma de sentirse seguras y hermosas”, acotó.