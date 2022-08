Al parecer la astrología cada vez está más presente en la vida de todos, especialmente en las generaciones más jóvenes. Para algunas personas las características de cada signo del Zodiaco son fundamentales a la hora de relacionarse, una de ellas sería la reconocida actriz y cantante Jennifer López.

Según la ex bailarina, Heather Morris, ‘JLo’ consideraría que las personas pertenecientes a este signo son muy estructuradas y este aspecto no encajaría al momento de llevar a cabo un show. Durante una entrevista para el podcast “Just saying” de Justin Martindale, Heather aseguró que esto no se trataría de un rumor falso y reveló ciertas particularidades que exige López en su equipo de bailarines.

“Jennifer Lopez realizó una audición para bailarines para una de sus giras. Ella entró en la habitación y dice: ‘Muchas gracias, han trabajado muy duro. Si hay algún Virgo en la sala, ¿puedes simplemente levantar la mano?’ La mayoría de las veces en una audición de baile, no te pagan, has estado allí desde las 10 a.m. y estás audicionando hasta las 6 p.m. Ella los miró y dijo: ‘Muchas gracias por venir’. Y tuvieron que irse después de un día completo de audiciones para Jennifer López”, detalló Morris.

¿Por qué la diva del Bronx no quiere relacionarse con personas Virgo?

De acuerdo a lo que indica la astrología, las personas pertenecientes a este signo se caracterizan por seguir un orden planificado y estricto, algo que no encajaría con el modo de trabajar de las personas Leo, signo de la cantante.

Además, otra de las características de Virgo es que son personas que no suelen dar su brazo a torcer y siempre creen que tienen la razón, motivo por el cual sería complicado trabajar con ellos si es que no se tiene la misma opinión.