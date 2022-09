Jimin de BTS ha sido incluido en la lista de "celebridades con mejores tatuajes"

Jimin, integrante de la banda coreana de k-pop BTS, se ha convertido en uno de los cantantes más solicitados por los fanáticos de la industria.

En esta oportunidad, el adorable oppa ha sido seleccionado como una de las estrellas con los más fabulosos tatuajes. Pero, ¿cuál es el tatto que ha causado revuelo?

Jimin entre las estrellas

La revista Lifestyle Asia, especializada en la moda y el glamour, escogió al idol como el primer artista masculino de origen surcoreano dentro de la nómina de celebridades con grabados en el cuerpo. En esa lista destacan estrellas de la música y de la cultura pop como Justin Bieber, Lady Gaga o el exjugador inglés David Beckham.

El tatuaje elegido por el medio especializado es el número 7 que lleva en el dedo índice de su mano izquierda. “Quería mostrarles este (tatuaje) cuando sostengo el micrófono, pero mi mano es pequeña, así que no se ve cuando sostengo el micrófono “, sostuvo Jimin para Weverse.

Se conoce que este dedo representa la amistad y la lealtad. Además, da cuenta de la cantidad de integrantes que tiene la banda.

Más tatuajes con significados

Pero este no es el único grabado con significado que tiene Jimin. También reconoció llevar otros números: el 13 y la fecha de su debut en la banda en su muñeca izquierda. Asimismo, la frase 'Young Forever', que estaría relacionado con una canción del grupo y que se encuentra incluido en el álbum 'The Most Beautiful Moment in Life'.

De hecho, esta canción se ha convertido en una de las favoritas de los ARMY.