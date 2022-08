J.K Rowling confiesa cuál es su relación con el elenco de 'Harry Potter'

El mundo mágico de Harry Potter se creó hace 25 años, cuando J.K Rowling publicó por primera vez el libro de ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’.

Desde entonces la historia del ‘Niño que vivió’ se convirtió en un éxito en ventas y se inmortalizó con su llegada a la pantalla grande. En enero de este año se conmemoró el aniversario por los 20 años de la primera película en un especial que realizó la plataforma de streaming HBO Max. Sin embargo, la ausencia del cerebro detrás de la saga sorprendió a todos los fanáticos de la historia que esperaban ver a la creadora junto al elenco que dio vida e imagen a los entrañables personajes.

Luego de varios meses de silencio, la multimillonaria británica decidió hablar sobre las razones que la motivaron a estar ausente.

‘Si me invitaron’

La falta de J.K Rowling en el especial 'Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts' trajo a la luz una serie de especulaciones sobre su relación con el elenco y la producción. En su momento se especuló que los directivos no quisieron invitarla y que los actores principales de la película no estaban de acuerdo con su presencia.

En una entrevista para Radio Show Podcast de Graham Norton, la escritora descartó estas declaraciones y señaló que sí la invitaron y pidieron que participe de la reunión.

“Sí, me pidieron que participara en eso y decidí que no quería hacerlo”, dijo. “Pensé que se trataba más de las películas que de los libros, ya sabes, con razón. Quiero decir, de eso se trataba el aniversario”, señaló descartando de esta manera que nadie le pidiera que no fuera.

La controversia de J.K Rowling con el elenco

En otro momento del podcast, Rowling fue consultada sobre si aún mantiene contacto y comunicación con el elenco. Esto debido a que tiempo atrás, algunos de los actores cuestionaron comentarios que realizó y que fueron tomados como ofensa para la comunidad LGTBQ+.

"Tengo. Sí, lo hago (una relación)”, subrayó. “Quiero decir, algunos más que otros, pero siempre fue así. Sabes que a algunos los conocía mejor que a otros, señaló.

Como se recuerda, entre los actores que salieron a defenderla del linchamiento mediáticos estuvieron Ralph Fiennes (Voldemort) y Robbie Coltrane (Hagrid). Mientras que Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y Eddie Redmayne, siempre han mostrado su apoyo a la comunidad LGTBQ+.