Jorge Benavides revela por qué Carlos Vílchez se fue de su programa: "Ha sido por una propuesta económica"

¡Sin roches! Jorge Benavides se refirió a la salida de Carlos Vílchez de ATV para sumarse a un nuevo proyecto televisivo y en otra casa televisora. El humorista desmintió los rumores de las redes sociales, que aseguraban que la popular ‘Carlota’ salía del programa luego de enterarse del supuesto ingreso de Carlos Álvarez.

Sin embargo, el productor de JB en ATV aseguró que Vílchez salió del programa tras recibir una mejor propuesta económica. De esta manera, luego de mantener una conversación con su amigo, el humorista entendió su posición.

“Si Carlos se ha ido, ha sido por una propuesta muy importante de América, una propuesta económica que a él le interesaba, para su futuro. Conversamos y yo lo entendí”, indicó Benavides a El Comercio.

Asimismo, el actor cómico justificó la salida de Vílchez de ATV, asegurando que entiende que necesita de ingresos más altos para cumplir sus objetivos y metas personales.

“Carlos, aparte de ser mi compañero de trabajo, es mi amigo. Hemos conversado, no solo como jefe y empleado, sino como amigos, donde él me dice que tiene muchos sueños en su vida por delante, por adquirir algunos bienes, y necesita este trabajo que le están ofreciendo”, agregó.

¿Carlos Vílchez tiene una disputa con Carlos Álvarez?

En el 2018, Carlos Vílchez reveló que nunca trabajaría en un mismo espacio que Carlos Álvarez. El humorista aseguró que, si el excompañero de Jorge Benavides se incorporaba a El wasap de JB, programa de Latina donde trabajaba en aquel año, él -inmediatamente- renunciaba.

“Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él… Trabajé un mes, creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él”, expresó el humorista a Capital TV.