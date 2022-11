Jorge Luna furioso por la derrota de Argentina ante Arabia Saudita: "Me malograron todas las apuestas"

Nadie tenía en sus planes que Arabia Saudita le gane a Argentina en el Mundial Qatar 2022. Muchos apostadores perdieron su dinero debido a este batacazo. Uno de ellos fue Jorge Luna, conductor de 'Hablando huevadas', quien no dudó en mostrar su fastidio por este resultado.

Jorge Luna pierde apuesta por apostar a favor de Argentina

El comediante, junto a su equipo de trabajo, realizó una transmisión en vivo para ver este partido y comentar. La narración estuvo a cargo de Jaime Guerrero, el popular ‘Míster G’, quien fue el encargado de gritar a todo pulmón los goles del cuadro asiático.

Los goles de los saudíes hicieron sufrir a Jorge Luna, quien apostó una cantidad fuerte de dinero a favor de la 'Albiceleste'. Por este motivo, en los últimos minutos de la transmisión, el youtuber se mostró molesto debido a la lesión que tuvo un defensor árabe, quien estuvo tendido en el piso por varios minutos.

“Quedan tres minutos, ese jugador se va a dormir unos cuatro minutos y ya me c*** todas las apuestas. Sí, vi (el rodillazo), pero párate, es un deporte de hombres, de contacto, levántate”, señaló el comediante.

Arabia Saudita ganó y Jorge Luna explotó

En un momento, el comediante pensó que el jugador árabe estaba fingiendo por lo que pedía que lo sacaran, ya que lo importante era no manchar el fútbol: “Entonces que lo retiren le pongan bolsa negra y no j*** más, tiene que anotar, si murió y murió, no será el primero que muera en una cancha de fútbol. Lo importante es que no se manche el fútbol”.

Finalmente, la victoria de Arabia Saudita se consumó y Jorge Luna perdió la apuesta que realizó. Lo que no se sabe es cuánto fue el monto que apostó.