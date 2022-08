¡Qué palta! Jossmery Toledo protagonizó discusión con empresario que se negó a pagarle cuentaza de hotel

Jossmery Toledo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La expolicía protagonizó un altercado con un empresario, luego que este se negara a pagar la cuenta del hotel donde se hospedaba junto a sus padres y un amigo, a quien presentó como su representante.

El hecho ocurrió en Tarapoto, hasta donde viajó la exchica reality para presentarse en una discoteca de la zona. Sin embargo, el empresario Franklin Espinal, dueño de la discoteca Nao Club, denunció a Toledo, luego que esta se negara a presentarse en el local hasta que el emprendedor no cancelara la excesiva cuenta del hotel.

¿Qué sucedió con Jossmery Toledo en Tarapoto?

Según contó Franklin Espinal al programa ‘Magaly TV, la firme’, la modelo le exigió que cancelara la cuenta de su hospedaje y de sus acompañantes a cambio de presentarse en su discoteca.

La expolicía se negó a acudir al lugar del show mientras el dueño no acatara sus pedidos. Ello retrasó su llegada a la discoteca, generando incomodidad entre los asistentes.

El empresario estaba dispuesto a sumir los gastos; sin embargo, consideró que eran excesivos y se salían de su presupuesto. Además, ello no estaba estipulado en el contrato. “La vengo a sacar del hotel y quiere que le pague una ‘cuentaza’. No era el trato así y nada de show”, señaló Espinal en una conversación de WhatsApp que mantuvo con los ‘Urracos’ de Magaly.

La ‘Urraca’ también difundió unas imágenes en las que se ve al dueño de la discoteca increpar a Toledo. “Yo estoy cumpliendo contigo, ya si tú no te quieres presentar es cosa tuya”, se escucha decir al empresario. A lo que la exchica reality contestó: “¿Quién dice que no me quiero presentar, me estás grabando?”

Luego del altercado, la expolicía acudió a la discoteca, donde solo se tomo algunas fotografías con los asistentes.