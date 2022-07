Julia Roberts y George Clooney regresan al cine con ‘Viaje al Paraíso’

A una pareja divorciada que se reencuentra en Bali para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos 25 años atrás, darán vida las famosas estrellas de Hollywood, Julia Roberts y George Clooney en la película “Viaje al Paraíso”.

Después de 6 largos años, esta icónica pareja volverán a trabajar juntos nuevamente marcando así, su regreso a la comedia romántica. De igual manera, contarán con la participación de los actores Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier, Billie Lourd y Lucas Bravo.

La cinta es dirigida y escrita por Ol Parker de ‘Mamma Mia 2: Here We Go Again’ y ‘El exótico Hotel Marigold’, pero lo más resaltante es que la intérprete de ‘Mujer Bonita’ y el de ‘Amor sin escalas’ son los productores de este film que promete ser una de las mejores películas del 2022.

No es la primera vez que los protagonistas comparten créditos en una cinta cinematográfica, ya que estuvieron en Ocean's eleven (2001), Confesiones de una mente peligrosa (2002), Ocean's twelve (2004), Agosto (2013) y Money monster (2016).