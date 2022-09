Justin Bieber celebra su cuarto aniversario de boda: “Gracias por hacerme mejor en todos los sentidos”

Aunque muchos dudaban que la relación iba a durar, Justin Bieber y Hailey Baldwin han celebrado cuatro años de matrimonio. Como se recuerda, la modelo y el cantante se casaron en 2018 en una ceremonia civil y un año después decidieron casarse por la iglesia.

Justin Bieber celebra su aniversario de boda

Justin Bieber y Hailey Baldwin se conocieron cuando la modelo tenía 17 años y el cantante aún mantenía una relación con Selena Gomez. Años después, en 2015 se confirmó su relación que no duraría mucho, pues Bieber volvería a los brazos de Selena y Hailey intentaría una relación con Shawn Mendes.

No fue hasta 2018 que volvieron a reencontrarse y esta vez, más enamorados que nunca. Decidieron darse el sí en una ceremonia privada en Carolina del Sur. Esto fue una sorpresa para muchos que conocían la historia de idas y venidas de ‘Jelena’ y otros dudaban que el matrimonio fuera a durar porque la pareja era demasiado joven.

Sin embargo, el pasado martes 13 de septiembre, Justin Bieber usó sus redes sociales para celebrar cuatro años de matrimonio con una fotografía junto a su esposa y su mascota. “Feliz aniversario a mi mejor amiga y esposa. @haileybieber Gracias por hacerme mejor en todos los sentidos”, escribió el cantante.

Por su parte, Hailey también aprovechó para hacer una publicación. “4 años casada contigo. el ser humano más hermoso que he conocido... el amor de mi vida. Gracias a Dios por ti”, publicó la modelo con una serie de fotos en la que destaca una imagen del velo que utilizó para su boda, el cual lleva un bordado que dice “Hasta que la muerte nos separe”.

Justin Bieber cancela su gira

La pareja celebró su aniversario en un momento complicado en la salud del cantante, que tuvo que cancelar su tour ‘Justice’ debido a que aún sufría consecuencias del Síndrome de Ramsay-Hunt. Esto lo dejó saber a través de un comunicado.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. El fin de semana pasado, me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, señaló el cantante de ‘Purpose’.

“Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”, se pudo leer en el comunicado. Bieber aseguró que necesitaba tiempo para mejorar y agradeció finalmente todo el apoyo de sus fans.