Karime Scander confesó que quiso operarse por críticas a su físico: “Me sentí tan tonta”

La carrera de Karime Scander ha dado un giro de 180 grados con su personaje de Alessia en Al fondo hay sitio. Por esta razón, Jesús Alzamora la invitó a su podcast en YouTube para que hable sobre de sus proyectos y cómo le ha cambiado la vida gracias a la serie.

La actriz confesó que, en algún momento de su vida, no se sintió cómoda con su cuerpo, debido a las críticas que recibía en las redes sociales. “Me chocó. No dije nada, pero me hirió. Fue algo que ya la había superado”, expresó Karime.

A raíz de esto, contó que pasó por su cabeza operarse para ya no recibir comentarios con respecto a su cuerpo. La idea se la comentó a su enamorado, quien le hizo saber que la apoyaba siempre y cuando fuera por decisión propia.

Karime Scander quiso operarse por crítica de la gente

Tras escuchar las palabras de su pareja, Karime confesó haber llorado mucho. “Rompí en llanto y le dije que no lo hago por mí, sino para que el resto le guste mi cuerpo, a todos quienes en redes me dicen eso”, señaló la actriz.

Gracias a esta conversación, la popular Alessia reflexionó sobre sus deseos de operarse y al final decidió que no lo haría. Según relató, ella sí se sentía conforme con su cuerpo. “Nunca se lo dije a nadie, lo mantuve en privado. Pero me sentí tan tonta”, finalizó.