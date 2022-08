Karina encara a JB por parodia de 'Taradina y Mongoteo'

La exitosa dupla de “Karina y Timoteo”, conformada por Karina Rivera y Ricardo Bonilla, se volvieron a juntar después de 27 años para realizar un espectáculo para toda la familia. Y como parte de la promoción de su show, se presentaron en 'JB en ATV' donde pasaron un momento divertido.









Karina y Timoteo en ‘JB’

Hace unos días, Karina y Timoteo fueron los invitados de lujo de la secuencia de la Tía Gloria de ‘JB en ATV’. En ella, Jorge Benavides no dudó en recordarles sobre la parodia de ‘Taradina y Mongoteo’ en ‘JB Noticias’.

En un inicio, Karina aseguró no tener problemas con el nombre de la parodia, pero minutos más tarde reveló que en su momento si le incomodó un poco. “No me gustó el nombre de ‘Taradina’, hay que ponerle el parche. Ahí sí te equivocaste. Pero de qué sirve amargarse, si la vida es tan bonita, lo pasado pisado”, dijo la animadora infantil.

Por otro lado, Timoteo no tuvo problemas con el apodo, ya que para él no significaba nada al ser un simple muñeco. “A mí no me molesta que me hayan puesto ‘Mongoteo’ porque yo soy un muñeco”, sostuvo el dragoncito.

La linda amistad entre Karina y Timoteo

Karina y Timoteo se conocieron en 1993, en el programa de “Gisela en América”. En ese entonces, Karina era una de las modelos, mientras que Ricardo Bonilla era asistente de producción y que se disfrazaba de ‘Truqui Mimo’.

Años más tarde, Karina y Ricardo volvieron a juntarse en un programa infantil. Lo que no sabían era el éxito que tendrían en un futuro. Ricardo relata que cuando se iban de gira, todos se encargan de cuidar a Karina. El elenco siempre fue muy unido y todos se sentían como hermanos. Con el paso del tiempo, ambos fortalecieron su amistad y actualmente mantienen una linda relación de amigos.