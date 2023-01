Karla Tarazona mandó directa a Melissa Paredes: “Tu enamorado no me cae”

Panamericana estrenó Préndete, programa de espectáculos conducido por Karla Tarazona, Kurt Villavicencio alías ‘Metiche’ y su más reciente incorporación, Melissa Paredes.

Karla Tarazona le dio la bienvenida a Melissa Paredes

Melissa Paredes ya estaba confirmada para ser la nueva conductora de Préndete; sin embargo, faltaba la bienvenida oficial Tarazona y Metiche. Por esta razón, la exconductora de D´mañana aprovechó para darle un mensaje polémico.

Lee también: Melissa Paredes vuelve a la televisión con ‘Préndete’, el nuevo programa de Panamericana

Tarazona le dijo a su colega que no le caía Anthony Aranda. “Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae”. Mientras que ‘Metiche’ apoyó lo dicho por su compañera: "A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estás acá nos cae bien”.

Después de estas palabras, Melissa Paredes no se quedó callada y aseguró que ni a ella ni a Anthony les importaba su opinión: "Por qué lo meten acá a él. A mí y a él la verdad poco nos importa si les cae bien o no”.

Lee también: Rafael Fernández le envía carta notarial a Karla Tarazona por decir que no pagó el divorcio

Luego de ese momento, hablaron de lo que sería trabajar juntos. Los tres aseguraron que habrá momentos en los que discrepen, pero siempre con respeto. Fiel a su estilo, Karla se expresó con una broma: “Acá se comparte todo, menos los maridos”.

Melissa Paredes no tendría problemas en trabajar con Ale Venturo

Aunque eso no fue lo único que llamó la atención en redes sociales. En conversaciones, hubo un momento en que Tarazona le planteó un escenario a Melissa Paredes, en donde tendría que trabajar con la actual pareja de Rodrigo Cuba, Ale Venturo. Ante esto, Melissa Paredes no tuvo reparos en decir que no tendría ningún problema de trabajar con ella: “Normal, que vengan todos. Yo, normal, yo creo que trabajo es trabajo, para todos hay espacio”.