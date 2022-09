Karla Tarazona se comunicó con Christian Domínguez: “Tu hijo te necesita más que nunca”

Christian Domínguez confesó que su expareja, Karla Tarazona, se comunicó con el vía telefónica con el fin de pedirle apoyo con su menor hijo, ante su polémica separación con el empresario Rafael Fernández.

Dichas declaraciones las dio a conocer en la ultima emisión del programa matutino “América Hoy”.

“Me llama Maricarmen, me pasa con Karla y me comentó lo que había pasado. El motivo de su llamada era decirme “Valentino te necesita más que nunca, tengo unos problemas que tengo que solucionar, así que necesito que estés con él más tiempo”. Yo le digo ‘Yo llego el domingo, viajo a Cusco el lunes, me lo llevo a Valentino, que esté conmigo el domingo’. Ese fue el motivo, para que le dé todo el respaldo a mi hijo”, afirmó el cumbiambero.

Pero eso no fue todo lo que dijo, pues le pidió encarecidamente al ‘Rey de los Huevos’ que deje de hablar de él en las entrevistas, ya que asegura que no tiene absolutamente nada que ver en este tema.

“Le dije ‘Yo quiero que aclares esto de una vez porque no tengo vela en el entierro, nunca lo he tenido, no he dado problemas en tu matrimonio, no quiero que tú des problemas en los míos, así que lo solucionas, no estoy solo, tengo familia’”, acotó Domínguez.