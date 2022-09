Karla Tarazona tiene 15 días para abandonar la mansión de Rafael Fernández

Karla Tarazona confesó que en 15 días debe de abandonar la casa en la Molina en donde vivía con Rafael Fernández, razón por la cual ya se encuentra buscando una nueva vivienda para mudarse con sus niños.

“Las personas que me conocen saben muy bien que yo trabajo. A mí no me da miedo salir de esta casa porque yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y empezar de cero”, afirmó la exactriz cómica.

Este tema lo dio a conocer a través de un enlace telefónico con su programa matutino “D’ Mañana”, en donde se comunicó con el fin de aclarar los dimes y diretes que se están hablando sobre su polémica separación, luego de que su ex pareja se presentara en el programa “Magaly Tv La Firme”.

Además recalcó que se encuentra muy molesta con la comparación que hizo de sus hijos con una donación de vasos de leche, pues afirma que ella siempre ha velado por el bienestar de sus pequeños hijos.