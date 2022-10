Kike Suero llora y afirma que su esposa es el amor de su vida

A raíz del polémico ampay en donde aparece Kike Suero en compañía de una simpática jovencita en Tacna, el actor cómico no dudó en presentarse en el programa 'Dilo Fuerte' de Lady Guillén para aclarar que no fue infiel y afirmar que su esposa Vicky Torero es el gran amor de su vida.

“Vicky es una mujer que me cambió la vida, es un sueño estar con ella porque...”, dijo antes de quebrarse por el llanto. “No solamente las mujeres sufren, no solamente las mujeres son maltratadas, no solamente las mujeres son víctimas de algo tóxico, hay hombres que también pasamos por estos momentos. A mí me tocó pasarlo en carne propia, no quiero tocar el tema pero Vicky fue lo mejor que me pudo pasar”, afirmó Suero mientras no paraba de llorar.

Cabe recalcar, que ante este tema la periodista de espectáculos Magaly Medina aseveró que el artista solo quiere victimizarse y ponerse en plan de hombre maltratado.

“Así fuera de verdad, en su boca esa narración más el llanto incluido, en su boca es un chiste… Este es un hombre que no tiene ninguna credibilidad porque sus actos han hablado más por el que sus palabras”, acotó la popular ‘Urraca’.