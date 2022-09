L-Gante sorprende con su participación en ‘Canta Conmigo Ahora’

L-Gante dejó por un momento su rol de jurado y subió al escenario como participante sorpresa en Canta conmigo ahora. El presentador, Marcelo Tinelli, ocupó el lugar del jurado para puntuar al cantante.

L-Gante sorprendió con show en ‘Canta Conmigo Ahora’

El cantante de Cumbia 420 sorprendió a sus colegas del jurado al subir al escenario como un participante.

“Hola… buenas, me presento: mi nombre es Elián Ángel Valenzuela. Estoy nervioso de estar acá… tengo 22 años y soy de General Rodríguez y tengo una hija hermosa que se llama Jamaica y trabajo en una fábrica de plástico desde muy joven, además de que me gusta hacer música. Espero que les guste y canten conmigo”, se presentó L-Gante arriba del escenario.

El cantautor argentino hizo bailar al jurado y al público presente con sus mejores hits, junto a un dúo de coristas y un habilidoso DJ. Como era de esperarse, L-Gante logró el puntaje perfecto de 100 puntos.

Los comentarios del jurado ante el show de L-Gante

Al terminar su presentación, los jurados aplaudieron de pie a L-Gante. Incluso, el presentador Marcelo Tinelli se deshizo en elogios para el intérprete de ‘Visionario’.

“Sos una persona tan joven y con tanta sabiduría, y ni vos te das cuenta el potencial que tenés. Lo que más me gusta es la humildad que tenés, la música que hacés, que te identificás con los más jóvenes, los más grandes, esa cumbia 420 que vos inventaste y hoy recorre al mundo. Es la música argentina del momento de exportación, que ha hecho el crossover en Argentina y en toda América, en México, en España, en Francia… y eso para todos los argentinos es un orgullo”, dijo Tinelli.

Asimismo, el experimentado cantante Jose Luís Rodríguez ‘El Puma’, se sinceró y mostró su admiración por el cantante de cumbia. Aunque dijo que no había entendido nada de la canción, lo felicitó por su trabajo y humildad.

“Desde la primera vez que lo vi dando las devoluciones me llamó mucho la atención la forma en que se expresaba, y fue tan espontáneo, sincero, honesto y transparente que me causaba mucha gracia. Decía cosas muy acertadas pero sin buscar palabras rebuscadas. Me caes muy bien, eres tan sencillo, humilde y tienes un aura muy hermosa”, dijo el venezolano.