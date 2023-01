‘La casa de los famosos 3’: Jonathan Islas indicó cuál es su favorito para ganar competencia

La casa de los famosos 3 tuvo a su primer eliminado de la competencia hace unos días. Se trata de Jonathan Islas, quien brindó unas declaraciones para contar un poco más sobre su breve paso por el reality. Asimismo, dio sus predicciones para lo que resta de la temporada.

Jonathan Islas explicó a qué se debió su salida

Jonathan comentó que su salida se debió a la mala relación que tuvo desde el principio con Rey Grupero. Cabe recordar que el creador de contenido no alcanzó a obtener una cama y tuvo que dormir en el suelo más de una semana. A raíz de esto, se inició una campaña en contra del actor para poner a los demás participantes en su contra. “Cuando se enteró que todo fue una mala comunicación, pues se arrepintió. Cuando me sacan, él siente que me sacan por su culpa” expresó el actor sobre lo que pasó con Rey Grupero.

Lee también: 'La casa de los famosos 3': Entérate quiénes son los nominados de esta semana

Jonathan Islas sintió que pudo dar un poco más para que los demás lo hubiesen conocido, y así evitar su nominación. Aparentemente, muchos no sabían el nombre de todos los participantes como él, y al momento de votar, solo lo hizo con los participantes conocidos.

Jonathan Islas dio a su favorito del reality

Por otro lado, Jonathan Islas cree que Arturo Carmona será el ganador: “Es un ser humano que se la lleva bien con todos, aconseja a todos, escucha a todos. Sabe cuándo acercase, sabe cuándo alejarse. La verdad que es un tipazo, es un caballero. Si es hoy, el premio se lo daría a él”, comentó.

Lee también: ‘La casa de los famosos 3’: Aylín Mujica y Arturo Carmona se dan apasionado beso

Finalmente, Jonathan no ve con malos ojos volver al reality ni tampoco dio por descartada dicha posibilidad. Se comenta que habría la posibilidad de que algunas personas puedan reingresar al programa más adelante.