‘La descarga’: participante le revela a Gusi cómo perdió la vista

La descarga es uno de los programas más famosos de Colombia. Este nuevo reality de Caracol reúne a los mejores participantes de ediciones anteriores de La voz, A otro nivel y Yo me llamo.

En su más reciente capítulo, Camilo Martínez, ganador de La voz 2013, realizó una emotiva presentación de ‘Por ti volaré’, un clásico de Andrea Bocelli, intérprete a quien admira y comparte su discapacidad visual.

Lee también: ‘La descarga’ arrancará con la etapa de ‘la selección’

Camilo Martínez se sincera con Gusi

Antes de su presentación, Camilo Martínez tuvo una conversación con Gusi, mentor de su equipo, donde habló sobre temas personales y confesó la razón por la que perdió la vista.

“A mí me encanta ayudar. Yo nací de cinco meses y medio de gestación, nací muy prematuro. Me metieron a la incubadora y me quemó los ojos por un descuido médico, tuve que pasar por bullying, por desprecio, por rechazo (...)”, empezó diciendo el participante.

Camilo contó que su madre fue una persona muy importante y que gracias a ella empezó a afrontar su discapacidad y así sentirse mejor consigo mismo.

Gusi habla sobre su madre

Gusi se mostró conmovido por la historia de su aprendiz y confesó que estuvo pasando por un momento difícil en su vida personal.

Lee también: 'La descarga': todo lo que debes saber del nuevo reality musical de Caracol

“Mi suegra, a la que le descubren un cáncer que supuestamente la iba a acabar en tres meses, y empezó a hacer sus tratamientos. Al pasar el tiempo, un milagro de la vida la sanó. Entonces, te lo cuento porque cuando me conecté contigo y te di la mano, tú me decías ‘eres un berraco’, yo pensaba en la historia de ella y cómo pudo sobrellevarla”, mencionó el cantante venezolano.

“Lo importante es tener fe, y la fe es creer sin ver”, respondió Camilo ante la historia de su mentor.