‘La isla de las tentaciones 6’: Marina no aguanta a Manuel y decide cambiar de soltero

La hoguera final en La isla de las tentaciones 6 se acerca, por lo que se espera que se concreten más infidelidades y -por ende- más peleas. Una de las grandes protagonistas de la última semana ha sido Marina, quien se encuentra atravesando un difícil momento con su tentador.

Marina ya no aguanta a Manuel

Marina, quien dejó en el pasado a Álex, esperaba pasar más tiempo con Manuel, su tentador. Sin embargo, la relación que construyeron en las primeras semanas empezó a tambalear.

Ahora, la madrileña no está muy convencida de su relación, pues se ha dado cuenta que no es sana y parece que no va a ningún lado. Es más, se mostró muy incómoda al tener que lidiar con problemas de pareja, pese a que no son novios oficialmente. Esta actitud habria llevado a la joven a decidir cambiar de soltero.

Marina quiere cambiar de soltero

Desde que Miguel de Hoyos llegó a La Isla de las Tentaciones 6, Manuel ha cambiado de actitud. El militar confirmó en los programas recientes que sus sentimientos por Marina están creciendo, por lo que no puede evitar sentir celos cuando la ve con otro.

Tanto es así que, como se aprecia en uno de los avances, le hizo una escena de celos durante una de las fiestas por verla hablar con Miguel. Esto habría enfadado al chico, quien dejó la fiesta visiblemente enfadada y amenazando con dejar el reality.

Esto terminó por cansar a Marina, quien habría tomado la decisión de cambiar de soltero a solo unas semanas de la hoguera final. Una de sus razones es porque no está dispuesta a pasar por los problemas de inseguridad como en su antigua relación con Álex.

