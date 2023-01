'La isla de las tentaciones 6': Naomi y Adrián se despidieron del programa luego de su pelea

La sexta temporada de La isla de las tentaciones comenzó hace poco y una de las primeras polémicas que se vivió en la playa fue la traición de Adrián Blanch a Naomi Asensi. Las imágenes mostraron cómo el hombre de 32 años coqueteaba con una de las solteras.

A pesar de que el empresario trató de calmar a su novia. Días después, el programa lanzó una encuesta donde se reveló que la pareja tenía que marcharse de Punta Cana.

La despedida de Naomi y Adrián

Sandra Barneda y el resto de las chicas quedaron sorprendidas cuando Naomi tuvo una fuerte pelea con su novio Adrián. La presentadora le había mostrado imágenes del empresario de Valencia coqueteando con Jenny, algo que no toleró su pareja.

Desde ese momento, la relación de ambos comenzó a deteriorarse, pues la recepcionista de 26 años no creía más en las palabras de su amado. Es por ello, que el público mediante una encuesta decidió que ambos deberían dejar las instalaciones en República Dominicana. El resultado final que tuvieron fue de 42% de los votos.

Luego de aquel enfrentamiento, Adrián trato de calmar a su chica: "La que más me gusta eres tú", decía el participante. "Ha sido una prueba de lealtad y has fallado ya. Ya no me puedes fallas más. Me da igual que te tires a ocho", respondió Naomi.

Después de eso, ambos comenzaron a llorar, mientras que el valenciano le pedía un 'voto de confianza': "Te amo, confía en mí". Finalmente, ella terminó aceptando y se unieron en un fuerte abrazo. Jenny interrumpió el tierno momento, por lo que Adrián tuvo que detener a Naomi antes de que se vayan a pelear.