‘La isla de las tentaciones’: Javi descubre que Claudia ha estado en un hotel con Álvaro

En la última hoguera de La isla de las tentaciones, Javi no la ha pasado nada bien. Y es que cuando se pensaba que iba a ver nuevas imágenes de su novia Claudia, Sandra Barneda le explicó que, debido a su comportamiento y huir a Villa Playa, tenía que ser expulsado de la hoguera.

Javi habla con sus compañeros sobre Claudia

Javi regresó a la villa para saber si sus compañeros habían visto a Claudia. “No me digáis nada, eh”, había dicho en un comienzo. Sin embargo, cuando Samu y Mario lo abrazaron, pensó que había pasado lo peor. “¿Es muy malo, no? ¿Se acabó?”, mencionó asustado.



Mario, quien se ha vuelto su fiel compañero, le contó lo que vieron en la tablet: “Hemos visto tus imágenes. A mí, personalmente, no me han gustado. Es una cita con Álvaro, no sé por qué han tenido esa cita porque se han ido hasta a un hotel”, comenzó diciendo.

“Álvaro le pregunta si le ha apetecido besarle en algún momento y Claudia dice que sí. Le hace un masaje subiéndose en el culo…”, continuó. “Y que, si no sale contigo, él va a estar ahí”, agregó Cristian.

Mario terminó de contarle lo que vio en las imágenes: “Se ve cómo entran a una habitación. También le ha dicho que pensaba que nunca le iba a gustar nadie en esta experiencia y como que sí”.

Claudia le confesó a Álvaro que ha tenido ganas de besarlo

Telecinco

Javi reflexiona sobre su relación con Claudia

Javi se quedó con la duda si su novia durmió con Álvaro. Al día siguiente, Javi se sentó junto a Mario para hablar al respecto y le transmitió su miedo. Mientras su compañeros bromeaban que parecían paciente y psicólogo.

“Es duro, eh, ver cómo a tu novia se la llevan a una habitación de hotel”, comentó Javi sin saber qué más decir.

Por su parte, Mario le recordó que él no la había visto y que posiblemente solo estaba tratando de llamar su atención. “A lo mejor te quiere dar un toque de atención de que la puedes perder”, comentó Mario.

Mario y Javin hablan sobre Claudia

Telecinco