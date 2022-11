Javi reconoce que sufre de “dependencia emocional”: "Tengo miedo de perder a Claudia"

El comportamiento de Javi tras huir de La isla de las tentaciones provocó su expulsión del programa. Ante ello, el exconcursante decidió hablar con Sandra Barneda sobre su comportamiento y reconoció que tiene “dependencia emocional” hacia su novia Claudia.

‘La isla de las tentaciones’: Javi habla sobre sus problemas emocionales

Durante la entrevista en La isla de las tentaciones, Javi aceptó que tiene un problema emocional y manifestó sentirse abrumado de que la gente comente tanto acerca de su comportamiento.

El novio de Claudia intentó escapar de la Villa e ir a buscarla, rompiendo las reglas, un acto que terminó con su expulsión y que generó muchos comentarios divididos.

Cuando Barneda le preguntó si se consideraba un “dependiente emocional”, el joven terminó aceptándolo. No obstante, recalcó que no considera que ese sea un problema, aunque en todo este tiempo en el programa se sintiera nervioso y abrumado hasta el punto de perder siete kilos.

“Cuando hablamos de entrar a la isla era para que yo le dejara su espacio y yo me abriera a las chicas. Quiero que se me entienda, tenía mucho miedo de hacer algo que a ella le pudiese doler y perderla. Para mí era muy complicado, me bloqueé. No jugaba porque no me apetecía y por miedo a perder a Claudia”, indicó.

Javi abrió su corazón con la presentadora y dejó en claro que era la primera vez que se enamoraba y no estaba arrepentido de lo que hizo.

“Es la primera persona de la que me he enamorado, igual yo no sé querer bien. Yo la puedo entender, pero es que yo soy así, lo siento, pero soy así. No lo hago por joderla a ella, yo fui el primero que le dije que me iba a relacionar, pero no me salía. No he sido capaz y no me arrepiento”, reiteró.

‘La isla de las tentaciones’: Kiko Matamoros le recomienda ir al psicólogo

Pese a que la relación entre Javi y Claudia ha sido de las más comentadas en La isla de las tentaciones, Kiko Matamoros señaló que consideraba que el joven era de los participantes cuyas actitudes estaban más cercas del amor.

No obstante, le recalcó que antes de venir al programa, mejor hubieran ido al psicólogo.

“Hablas con complejo de culpabilidad, pero de todas las relaciones que he visto en esta edición, de todos los concursantes, tu actitud es la que está más cerca del amor. Has sido más honesto que nadie con tus sentimientos. Te tendrías que sentir fuerte y orgulloso. Has estado a la altura de lo que se espera de un hombre que está enamorado”, manifestó.