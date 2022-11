'La isla de las tentaciones': Mario patea tablet para no ver imágenes de su novio con un soltero

Las emociones no paran en La isla de las tentaciones. Algunos de los participantes no están pasando por un buen momento, y así lo hizo saber Mario González, quien no dudó un instante en patear una Tablet para evitar ver más imágenes de su novia con un tentador.

Como se recuerda, Laura estaba junto con Adri en la villa, pero su novio se negaba a seguir mirando lo que ella estaba haciendo con el soltero y acabó recibiendo un fuerte regaño de Sandra Barneda.

Se tuvo que disculpar

Tensos momentos se vivieron en la cuarta hoguera de los muchachos en La isla de las tentaciones. Pero uno que se robó toda la atención del público fue Mario González, pues el equipo de producción quería mostrarle más imágenes de lo que estaba haciendo su novia.

A pesar de su negativa, el empresario madrileño vio como Laura Casabela se estaba divirtiendo con Adri, quien estaba pasando un cubo de hielo por la ingle en una de las fiestas. El hombre de 28 años no soportó más y se paró para luego patear la mesa donde estaba la tablet, lo que provocó que la conductora Sandra Barneda le llame la atención.

Cuando Sandra le pidió explicaciones Mario se justificó diciendo que él y su pareja habían acordado no cruzar ciertos límites, pero al parecer ella no le hizo caso. El de Madrid tuvo que pedir disculpas por su actitud ante la presentadora y sus compañeros.

No obstante, el considero que no fue suficiente y usó sus redes sociales para hacer una autocrítica por su comportamiento, al cual calificó de 'inaceptable', volviéndose a disculpar por la patada a la tablet.