'La isla de las tentaciones': Samuel lloró al ver imágenes de Tania coqueteando con otro

La isla de las tentaciones sigue dando de qué hablar a la audiencia. El programa emitido el día de ayer jueves 6 de octubre ha sido uno de los más comentados en redes sociales debido a la reacción que tuvo Samuel sobre unas imágenes comprometedoras entre Tania y Hugo.

Samuel lloró en 'La isla de las tentaciones'

Han sido las primeras hogueras para algunos concursantes. Esta vez fue el turno de Samuel, quien tuvo que ver un video en donde se le ve a su pareja en coqueteos con uno de los solteros. El nerviosismo lo invadió y se mostró muy triste por lo que había visto.

Tras ver el video, Samuel comenzó a llorar y comentó lo siguiente: "Es que no sé, esto es muy duro. Claro, yo nunca la había visto así y me estoy empezando a plantear cosas". Por su parte, Sandra Barneda lo trataba de consolar diciendo que las imágenes no eran tan fuertes a comparación de otras que ya se han mostrado en el programa.

Sin embargo, Samuel no podía contener su tristeza: "Me preocupa perderla. Me da igual con quién y cómo sea. Que esté con un chico cercano tonteando, me dolería mucho". Las demás personas que estaban ahí se acercaron a consolarlo.

Javi se acercó a consolar a Samuel

Uno de los que se acercó a brindarle su apoyo fue Javi: "Sabes que yo te quiero y voy a dormir contigo cada día. Lo sabes, ¿verdad?". El gesto fue bien recibido por Samuel que le agradeció a su compañero.

Luego de este momento, Javi también se puso triste y le costó dormir. Al concursante le conmovió mucho el hecho de dormir solo.