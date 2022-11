‘La resistencia’: Boris Izaguirre se bajó los pantalones en el programa

La resistencia tiene acostumbrados a sus televidentes a brindarles contenido de calidad y en esto involucra la presencia de distintos artistas nacionales e internacionales como parte de lo novedoso del show. Uno de ellos fue Boris Izaquirre quien visitó el set el pasado 14 de noviembre con el fin de brindarle una breve entrevista a David Broncano.

Boris Izaguirre se presentó en 'La resistencia'

El periodista fue al programa para hablar sobre su participación en el concierto de Ojete calor que se llevó a cabo el sábado pasado, razón por la cual el público no dudó en recibirlo entre aplausos.

En un momento de la conversación mencionó el gesto de Ramos

"Enseñó los senos a toda la gente que fue a concierto y me recordó a cuando yo me bajaba los pantalones en Crónicas Marcianas", afirmó.

Con respecto a esto, el líder de opinión reveló que ya no podría hacer algo así por su edad

"Ya no lo puedo hacer porque me lo prohibí a mí mismo hacerlo porque estoy en otra etapa de mi vida". Sin embargo, el público ha insistido tanto que lo hiciera y él no resistió”, aseveró.

Ante este comentario, Boris se animó a bajarse los pantalones para quedarse así por un buen tiempo. Con este gesto, rompió la promesa que se había hecho desde sus tiempos en Telecinco y el programa de Sardá.

La entrevista fue tendencia en redes sociales

Luego de esta acción, el venezolano recalcó que es un chico fácil de convencer:

"La verdad es que soy un chico muy fácil". Por su parte, Broncano le respondió en modo de broma: "No te has resistido mucho... no has tardado en bajártelos", acotó.

El programa no dudó en mostrar el fragmento de esta entrevista en redes sociales, la cual instantáneamente se convirtió en viral, pues muchos usuarios señalaron que fue el momento más divertido del programa.

Ver de nuevo a @Borisizaguirre bajarse los pantalones como en Crónicas marcianas. No somos dignos de este honor. pic.twitter.com/s2IvsKb0J9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 14, 2022