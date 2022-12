‘La voz España 2022’: Gabriel Herrera, el peruano que se ganó el corazón de Laura Pausini

Gabriel Herrera es el peruano que está dando que hablar en La voz España 2022. Su gran talento ha dejado con la boca abierta a más de uno y ha logrado posicionarse como uno de los favoritos a ganar la presente edición.

Gabriel Herrera conmueve con interpretación

En su más reciente presentación, Gabriel Herrera cantó ‘Mi historia entre tus dedos’ de Gianluca Grignani.

El participante impresionó con su calidad interpretativa y melodiosa voz no solo a sus compañeros participantes y público, sino también a los coaches y artistas como David Bisbal, Luis Fonsi, Pablo López, Antonio Orozco, Melendi, Malú, Rosario y Laura Pausini, quienes lo ovacionaron al terminar su presentación.

¿Quién es Gabriel Herrera?

Gabriel Herrera es un joven peruano de 18 años, vive en Madrid desde hace un año y dejó sus estudios universitarios para dedicarse 100 % a la música.

“Nació en Perú y se afincó en España hace un año, así que no piensa perder el tiempo y decide presentarse a ‘La Voz’ para llegar lo más lejos posible en el mundo de los escenarios y las cámaras”, informó Antena 3.

Herrera es parte del equipo de Laura Pausini y es uno de los grandes favoritos a ganar La voz España 2022. Asimismo, se ha vuelto muy popular y actualmente tiene más de 7 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte sus mejores momentos en el programa.

“Todo esto me está pareciendo increíble. Cantar en frente de Pablo López, Laura Pausini, Luis Fonsi y Antonio Orozco ya era un honor, y ahora que me vean también Melendi, Malú, Rosario y David Bisbal ... No tengo palabras”, compartió en su red social.