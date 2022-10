'La voz senior Colombia': conoce a Chencho, el participante que lucha contra el Parkinson

La segunda temporada de La voz senior en Colombia ya está cerca de llegar a su fin. En el último programa, se realizó un knockout entre los concursantes para conseguir su pase a la final, uno de ellos, conocido como 'Chencho', relató que el sufría de la enfermedad de Parkinson.

El anciano conmovió a todos con su declaración y sintió el apoyo de los espectadores y del público presente. Él era un miembro del equipo de Kany García, quien también lo respaldó.

Chencho y su confesión

En la última transmisión de La voz senior, los miembros del jurado aprovecharon la oportunidad para conversar con a los participantes, y también algunos se animaron a contar un poco de su vida. José Inocencio, mejor conocido como 'Chencho', le contó a Kany García que sufre de Parkinson.

La artista puertorriqueña terminó felicitándolo por la gran fortaleza que ha demostrado. "Qué bonito, agradecida de que me cuentes tu historia y todo lo que para ti representa esta condición, en vez de representar una barrera, representa todo lo contrario, a la posibilidad de que, por medio tuyo, otra gente normalice este tipo de condiciones y que encuentren en ti que siempre hay maneras de echar hacia adelante y de encontrar en la música otra forma de terapia, que mucha gente no se da cuenta. Muchos cantan por cantar y tú le has encontrado un sentido a tu manera de cantar y de interpretar", dijo la cantante.

José le respondió a Kany: "Cuando uno hace lo que más le gusta y lo hace con alegría y felicidad, eso produce dopamina". De igual forma, reveló que él era profesor de lengua castellana y siempre le gustaba hacer chistes, algo que le gustó al público y a su entrenadora.