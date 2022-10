‘La voz senior Colombia’: Luis Fernando reveló su pasión por las motos

La voz senior Colombia es una de las producciones con más audiencia en Latinoamérica. Gala tras gala, los entrenadores han logrado conectar con los participantes y conocer un poco más de su historia. En esta ocasión, un hombre de 77 llegó al Diamante para sorprender a todos con su capacidad vocal y por su amor en las motocicletas.

Su historia

Luis Fernando lleva más de 45 años al lado de su motocicleta. Según cuentan sus familiares, la trata como si fuese su esposa. Asimismo, señaló que es un experto en darle mantenimiento a este tipo de vehículos.

No obstante, el cantante no dudó en mencionar a su hijo, quien falleció cuando tan solo tenía 34 años. Además, reveló que sufrió mucho luego de su partida y aún lo extraña como el primer día. "Quisiera cantarle a él, de padre a hijo, porque sé que él me está acompañando", comento el senior.

Amante de las motocicletas

Al finalizar su presentación, ‘Fernandel’ (nombre artístico), conversó con los entrenadores y les contó que es cantante desde hace más de 50 años y que ha viajado por todo Colombia con su motocicleta.

"Tuve varias sanciones, pero la velocidad máxima que yo recuerdo fue 180 kilómetros por hora", fue la respuesta que le dio a Nacho luego de que este le preguntará sobre la velocidad.

Asimismo, el participante aprovechó la oportunidad para darle algunos consejos a los fanáticos de las motos. “Lo primero es mucha prudencia y no abusar de la velocidad, porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente. La protección tampoco puede faltar”.