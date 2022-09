'La Voz Senior': concursante se molesta porque nadie volteó por él: "Nos vemos en el cielo"

La voz senior cada día se pone más interesante. Sin embargo, un hecho ocurrido este 9 de septiembre sorprendió no solo a los entrenadores, sino también al público en general.

Durante las audiciones a ciegas, se presentó Miguel Ángel, un señor de 68 años, interpretando un tema de Los Ángeles Negros. Si bien su performance fue buena, ninguna de los coaches; es decir Eva Ayllón, Daniela Darcourt, René y Raúl Romero, volteó para elegirlo.

“Has escogido una hermosa canción de Los Ángeles Negros. Lamentablemente, no hemos volteado esta vez, pero la próxima que tú vuelvas, estas cuatro sillas voltearán”, dijo Eva Ayllón cuando Miguel Ángel terminó la canción.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el hombre le dijo a la criolla que nunca más volvería al programa porque se trataba de una "despedida"

“No (volveré), esta era mi despedida nomás. Ya no voy a regresar, mejor porque ya no estoy en intención de que me llamen o no me llamen”, señaló el concursante.

Pero no todo quedó ahí. Al momento de despedirse, les agradeció la oportunidad y les dijo que se verían en el cielo, situación que dejó boquiabiertos a los presentes. “De todas maneras muchas gracias, nos encontramos en el cielo”.

La respuesta de los entrenadores

Ante ello, René dijo que el señor no debería molestarse; sin embargo, entiende la frustración que puede sentir. Mientras tanto, Daniela Darcourt refirió que “a veces no todos los seniors reaccionan bien, es una penita que se vaya así del escenario”.