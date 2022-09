“La Voz Senior Perú”: Daniela Darcourt llora al escuchar la canción “Osito de Felpa”

Daniela Darcourt se conmovió hasta las lágrimas al escuchar a una participante cantar la canción “Osito de felpa” en el programa “La Voz Senior Perú”.

Y es que, el singular tema compuesto por el cantautor Mario Cavagnaro Llerena e interpretado por Martha Ruiz, una profesora de tercer grado de 63 años impresionó a todos los jueces, pero en especial a la salsera.

La intérprete de “Señor Mentira” afirmó que esta melodía se la cantaba su madre, a quien no la ve muy seguido por temas laborales, razón por la cual le causa mucho emoción oírla.

“Esta canción me la cantaba mi mamá y siempre me pone triste, cada vez que la escucho me duele, porque hoy por hoy tengo a mi madre pero, no la veo muy seguido ya que trabajo mucho y la extraño mucho, esta carrera es muy dura y nos separa de la familia”, acotó Darcourt.

Es preciso enfatizar, que al finalizar la canción, la concursante decidió escoger a la artista como su coach.