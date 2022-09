Concursante de “La Voz Argentina” denuncia favoritismo tras ser eliminada del programa

La ex participante de “La Voz Argentina”, Julia Ferrón, denunció públicamente la existencia de favoritismo tras haber sido eliminada del mencionado programa.

"Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré de que ya se sabía quién iba a ganar. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo", afirmó Ferrón ante una radio local.

Asimismo, también aseveró que fue victima de maltrato por parte de los hijos de Ricardo Montaner, quien fuera su coach en el show.

“Mau y Ricky estaban siempre a la defensiva… Una vez me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos, mucha niñería para la edad que tengo… En otra oportunidad me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste, ahí entendí que los votos de la gente no son tan importantes... Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria... Eso lo comentaron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen”, señaló la artista.

Pero no solo eso, la cantante bonaerense criticó los criterios de selección que tenían algunos miembros del jurado para elegir a los competidores.

“Se generó un ambiente como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí... Y yo creo que esto de la música no tiene edad; le enseño canto a gente grande, también, y los incentivo a que si les gusta y lo hacen bien y les llena el alma, ¿por qué no? Esto no tiene edad y eso es discriminación… Vos ves el team de Mau y Ricky, son todas chicas muñequitas y los chicos también. Se busca un producto para después venderlo”, acotó la ex integrante del espacio televisivo en donde participa Lali Espósito como entrenadora.

CASO SIMILIAR

Como se recuerda, en nuestro país sucedió un caso similar en el año 2013, cuando el participante Jano Canavesi, imitador de Luis Miguel, enfureció al ser eliminado y se fue en contra de Ricardo Morán, quien se desempeñaba como coach y productor del programa “Yo Soy”.

Este escándalo fue sumamente polémico y generó gran controversia en la televisión peruana.