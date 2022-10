‘Las estrellas bailan en Hoy’: Andrea Legarreta hace comentario ofensivo a Romina Marcos

En el programa Las estrellas bailan en Hoy: Campeón de campeones hubieron varias presentaciones que llamaron la atención en la audiencia. Una de estas fue la de Romina Marcos, aunque no por la puesta en escena sino por lo que vino después.

Critican participación de Romina Marcos y Josh Gutiérrez

Romina Marcos y Josh Gutiérrez no están demostrando el por qué fueron los campeones de la temporada anterior. Sus presentaciones en esta temporada no están convenciendo al jurado y tampoco están sumando la cantidad de puntos que ellos esperaban.

Al término de su coreografía, los jurados les comentaron sus opiniones. Latin lover le exigió a la pareja un poco más de esfuerzo para que puedan retener su título, mientras que Ema Pulido les recomendó hacer coreografías más complicadas porque sabe de lo que son capaces.

La polémica se armó cuando Andrea Legarreta le pidió a Romina enfocarse más en su estado físico: “Si algo tienen es que son un par de artistas, llegan a contarnos una historia. Se están readaptando, Romi que bien estás, los dos están hermosos, pero a lo que voy es haberle metido más al ejercicio, bajar un poquito más de peso, eso le va a ayudar mucho a Josh y por supuesto, a ti, eso es muy valioso”.

Ante estas declaraciones, Josh no se quedó callado y defendió a su pareja de baile: “Justo eso, ya lo estamos trabajando ambos, yo tengo que darle más al ejercicio para fortalecer y lograr cargadas de aún más nivel”.

Romina Marcos le respondió a Legarreta

Por su parte, Romina también le respondió las críticas a Andrea: “Yo ya siento esta fuerza que antes no sentía, cargadas y cosas que antes me costaban dos ensayos, a hora me cuestan uno y también es muy bonito reconocerse esa parte del esfuerzo, pero a seguir trabajando”.