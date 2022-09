'Las hermanas' : Conoce más sobre este nuevo dorama

Una nueva serie coreana que promete convertirse en sensación es “Las Hermanas”, una historia basada de la famosa novela ‘Mujercitas’ de la autora estadounidense Louisa May Alcott.

Esta nueva propuesta cuenta con un reparto de lujo como Kim Go Eun, Park Ji Hoo, Nam Ji Hyun y Wi Ha Joon, los dos últimos miembros del elenco de la aclamada serie “El juego del calamar”.

Una historia totalmente distinta

Este dorama es uno de los más esperados por los fans de esta industria, cuya dirección recae en Kim Hee Won (“Vincenzo”), con el guion de Jung Seo Kyung y producido por Studio Dragon.

De acuerdo con la sinopsis, no será una historia ambientada propiamente dicha de la clásica novela universal, sino que será oscura y moderna.

En este caso tratará las vivencias de tres hermanas pobres, que por avatares de la vida consiguen hacerse de una millonaria fortuna, que las hace confrontar contra una de las familias más poderosas de Corea.

Kim Go Eun, interpreta el papel de la hermana mayor Oh In Joo, quien debido a su condición humilde se ve en la obligación de llevar adelante a sus hermanas menores, pero no solo eso, pues considera al dinero como medio importante para conseguir sus sueños y por esa razón se ve envuelta en un misterioso caso.

Por otro lado, Nam Ji Hyun hace el papel de In Kung, una reportera que confía en su buen criterio y trata de ser el equilibrio en la trama, entre otras cosas más.

¿Cuándo se estrena?



La serie se estrenará este 3 de setiembre primero, en Corea del Sur, a través del canal TVN todos los sábados y domingos, pero, para Latinoamérica, Netflix aún no tiene la fecha exacta.