Laszlo Kovacs sobre ‘Hablando huevadas’: “El simple nombre me parece ofensivo”

El nacional Laszlo Kovac no tuvo reparos en criticar el canal de YouTube Hablando huevadas. En una entrevista para Magacín 247, aseguró que no sería capaz de ver un programa que en su simple nombre le parezca ofensivo.

“Pareceré un viejo amargado, pero no podría ver algo llamado Hablando huevadas porque ya el mismo nombre me parece ofensivo y yo no tengo tiempo para hablar huevadas", indicó en un primer momento.

"Soy una persona mayor, seria y que le gustan las cosas interesantes. Yo no estoy para hablar huevadas, quizás si fuera un chiquillo de 20, pero ya tengo 43. El simple nombre me parece repulsivo”, complementó el actor de Al fondo hay sitio.

Laszlo Kovac y su personaje de 'Al fonde hay sitio'

Por otro lado, el actor aseguró que su personaje de Tito en la serie es muy diferente a él, puesto que se considera un poco "nerd". “Su amistad me sigue sorprendiendo. En vez de estar viendo ‘Malcriadas’, nos gusta resolver crucigramas, leer libros, quedarnos en casa y acostarnos temprano. Somos medios nerds”, enfatizó.

'Hablando huevadas' en el ojo de la tormenta

Hace algunas semanas, los conductores del programa emitido por YouTube fueron duramente criticados tras asegurar que se hicieron un test por Internet para saber si tenían algún nivel de autismo.

Esto fue criticado por la Defensoría del Pueblo que, a través de un comunicado, les pidió a los conductores no desinformar sobre el diagnóstico del TEA.

“Rechazamos las expresiones emitidas en programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna que desinforman sobre la evaluación y el diagnóstico del TEA. Estas refuerzan estereotipos negativos contra personas con autismo, exponiéndolas a burlas o cuestionamiento de su capacidad intelectual”, indicó la misiva.