Laura Bozzo aclara pelea con Daniella Navarro: "Fue un gran soporte durante mi estancia en 'La casa de los famosos'"

La conductora Laura Bozzo habló sobre su participación en La casa de los famosos y se refirió acerca de su pelea con la actriz Daniella Navarro, quien también participó en el reality. La controvertida presentadora reconoció que hubo situaciones en las que no debió opinar.

Laura Bozzo sobre Daniella Navarro: “Intervine en cosas que no debía”

Laura Bozzo participó en la última edición de La Casa de los Famosos donde causó gran polémica con sus participaciones. A pesar de ello, formó una gran amistad con algunos de los concursantes, entre ellos Daniella Navarro.

Sin embargo, su relación se habría dañado, ya que no estuvo de acuerdo con el romance de la actriz con Nacho Cassano.

"Creo que intervine en cosas que no debía por qué haber intervenido. Ya bastante grande es, así como lo son mis hijas y nunca me he metido en sus cosas (…) Creo que fue mi error el meterme en su relación. Cada quién sabe lo que hace”, refirió.

La conductora refirió que pese a los impases mantiene una buena relación con Navarro.

"Dani y yo estamos en comunicación. Es una de las personas que llevo y siempre voy a llevar en mi corazón y además porque la veo parecida a mí, en el sentido que dice lo que piensa y no le importa nada", comentó.

‘La casa de los famosos’: Laura Bosso habla sobre su experiencia en el reality

La peruana, Laura Bozzo, señaló que tuvo una grata experiencia en La Casa de los Famosos, además indicó que para ella fue importante la compañía de las otras chicas, en especial de Daniella Navarro.

"La casa me dejó un sabor muy grande (…) Esos días para mí hubieran sido muy difíciles en la casa sin el soporte de ella (Daniella) y de muchas de las chicas. La misma Niurka, creo que la que más lloró cuando se fue Niurka fui yo. Dani fue como un refugio para mí, fue como una bendición", puntualizó.